Врачи рассказали о состоянии Берлускони после госпитализации

Состояние 86-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается, заявили журналистам 10 апреля его лечащие врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

Они отметили, что за последние двое суток улучшились функции контролируемых органов. Текущая динамика настраивает на осторожный оптимизм, сказали врачи.

Назначенное Берлускони лечение, по словам медиков, дает ожидаемые результаты. В то же время итальянский политик продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

5 апреля Берлускони внезапно госпитализировали в реанимацию с подозрениями на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у политика диагностировали лейкемию.

Позже в итальянской прессе появилась информация о том, что Берлускони проходит курс химиотерапии.

Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. Сейчас он возглавляет партию «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.