Зеленский заявил о разговоре с Дудой о предстоящем саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с польским коллегой Анджеем Дудой, во время которой обсуждался предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом в воскресенье, 11 июня, написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов альянса по гарантиям безопасности для Украины», — рассказал он.

Зеленский выразил признательность Польше и Дуде за поддержку в укреплении украинской обороны, а также за крепкую и твердую позицию.



Украинский лидер добавил, что также обсудил с польским лидером будущие потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 10 июня, главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.



В тот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.



7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

До этого, 3 мая, Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом страны блока намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к НАТО.