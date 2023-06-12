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Херш заявил о поддержке российской спецоперации большей частью мира

Журналист Херш заявил, что большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Страны с более чем половиной населения Земли поддерживают Россию в конфликте на Украине. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика Джорджа Гэллоуэя, опубликованной на YouTube.

«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Существенно больше половины населения Земли поддерживают РФ в конфликте», — заявил журналист.

По его мнению, несмотря на то, что санкции отразились на жизни в России, нельзя говорить о том, что страна находится в отчаянии.

Херш считает, что США после своих действий потеряли доверие к себе в значительной части мира. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, которая сблизилась с Ираном после начала украинского конфликта, несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона.

Журналист добавил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к негативным последствиям не только для Киева, а также для НАТО и американского Белого дома.

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Накануне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта.

6 июня канцелярия президента республики Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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