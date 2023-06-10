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Си Цзиньпин поддержал усилия Африки помочь мирному решению конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Florence Lo/Pool
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в поддержку стремлений стран Африки, которые планируют направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта. 10 июня он и президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая.

«То, что вы, господин президент, вместе с лидерами заинтересованных африканских государств сформировали делегацию по мирному урегулированию, которая посетит Россию и Украину, — хорошее событие. Надеюсь, что страны всей планеты, любящие мир и поддерживающие справедливость, смогут благодаря голосу разума стимулировать продвижение мирного процесса по урегулированию (конфликта. — Ред.)», — привело слова Си Цзиньпина ведомство.

Рамафоса сказал, что «мирная делегация, состоящая из лидеров шести африканских стран, включая ЮАР, посетит Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему прекращению конфликта».

Как уточнил китайский лидер, Пекин несомненно выступает за усилия, которые нацелены на восстановление мира за счет переговоров.

«Надеюсь, что все соответствующие стороны путем диалога создадут благоприятные условия для урегулирования кризиса», — подчеркнул он.

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Накануне бывший министр по молодежной политике и семье Италии Андреа Риккарди заявил, что Евросоюз (ЕС) не предпринимает достаточных дипломатических действий для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Бывший глава ведомства считает, что самое существенное дипломатическое предложение по достижению мира на Украине на данный момент выдвинул Китай. В Европе же никто и не думает о том, чтобы заложить основы для будущих договоренностей.

До этого, 18 мая, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Российская сторона в марте заявляла, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Китай в феврале представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Кроме того, в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, а также повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по урегулированию ситуации на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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