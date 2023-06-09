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В Италии заявили о недостаточных усилиях ЕС для урегулирования на Украине

Экс-министр из Италии Риккарди заявил о недостаточных усилиях ЕС для мира на Украине
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Евросоюз (ЕС) не предпринимает достаточных дипломатических действий для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение 9 июня высказал бывший министр по молодежной политике и семье Италии Андреа Риккарди.

«Украинская дипломатия осознает, что Европа — это не весь мир. Сегодня значение имеют крупные страны глобального Юга. Потому что такой конфликт сказывается на всех: зерновой вопрос, миграция, рынки. В Европе наблюдается недостаток дипломатических действий», — цитирует его газета il Fatto Quotidiano.

Бывший глава ведомства считает, что самое существенное дипломатическое предложение по достижению мира на Украине на данный момент выдвинул Китай. В Европе же никто и не думает о том, чтобы заложить основы для будущих договоренностей.

«Нам нужно перезапустить дипломатическую инициативу <...>. Отношения между Европой и Россией должны быть восстановлены, потому что политика не может не считаться с географией. Над Украиной витает призрак Сирии, к тому же существует ядерная угроза», — добавил Риккарди.

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Ранее, 8 июня, доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос заявила, что Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. По ее мнению, Украина оказалась политически и экономически нежизнеспособным государством для Европы, что не хотят признавать западные лидеры.

До этого, 6 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По словам Шольца, Киев должен сам определить условия для справедливого мира.

Еще ранее, 23 мая, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал журналистам, что ЕС поставил Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он подчеркнул, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, часть этих средств выделят Украине.

До этого, 18 мая, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Российская сторона в марте заявляла, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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