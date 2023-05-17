Нежеланный гость: форум «ЕС — АТР» прошел с Украиной, но без Китая

В Стокгольме прошел неформальный форум «ЕС — Азиатско-Тихоокеанский регион», в котором приняли участие министры иностранных дел Евросоюза. При этом Китай на эту встречу не пригласили. Страны договорились выработать общую стратегию в отношении КНР, которая зависит от действий Китая, в том числе в части российско-украинского конфликта. Кем Брюссель считает Пекин: партнером, конкурентом или соперником — разбирались «Известия».

Поговорили о Китае без Китая

«Мы не имеем ничего против КНР. Китай не был здесь, но встреча не является антикитайской», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального форума «ЕС — Азиатско-Тихоокеанский регион», который прошел в шведской столице. По его словам, «вполне можно обсуждать Азиатско-Тихоокеанский регион без Китая».

Боррель заверил, что «Европа не стремится стать альтернативой Китаю» и речь не идет об игнорировании Пекина . Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем добавил, что состав участников форума был такой же, как и первый раз, когда встреча проходила в Париже в прошлом году.

«Что касается Пекина, у Евросоюза уже есть инструменты для диалога с ним, есть ряд тем: торговые обмены, климат, права человека, рыболовство. И это осуществляется на разных уровнях институтов ЕС», — резюмировал глава МИДа.

Как отметил Боррель, на встрече обсуждались связи Евросоюза с АТР, а также общие проекты. Особое внимание было уделено украино-российскому конфликту, который, по словам политика, «является экзистенциальной проблемой» для ЕС.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем Фото: REUTERS/TT News Agency/Christine Olsson

Геополитические преимущества для Китая

В преддверии форума Жозеп Боррель написал письмо главам МИД Евросоюза, которое оказалось в распоряжении The Financial Times. В нем он отметил, что «в случае поражения России» КНР «воспользуется геополитическими преимуществами».

«Амбиции Китая явно заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в центре. Поражение России на Украине не собьет траекторию его развития. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — предупредил глава европейской дипломатии.

Помимо этого он добавил, что для Брюсселя «нормальные отношения с Пекином» возможны лишь в том случае, если Китай «использует влияние на Россию» для прекращения украинского конфликта.

Одновременно с этим накануне встречи в шведской столице дипломатическая служба Евросоюза подготовила документ, в котором изложила план по пересмотру отношений с КНР. По сведениям агентства Reuters, в нем упор сделан на снижении рисков экономической зависимости от Пекина и при этом — на продолжении сотрудничества по глобальным проблемам.

«Министры иностранных дел поддержали план корректировки политики в отношении Китая, чтобы сделать больший акцент на его роли в качестве политического соперника, продолжая при этом рассматривать Пекин как партнера по глобальным вопросам и как экономического конкурента», — говорится в документе.

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«Перекалибровка» отношений с Пекином

На форуме главы внешнеполитических ведомств ЕС одобрили основные принципы «дорожной карты» по созданию новой стратегии в отношении КНР. Сам Боррель назвал ее «перекалибровкой отношений с Китаем», суть этой концепции заключается в том, чтобы уменьшить экономическую и технологическую зависимость от Китая, а также не участвовать в противостоянии Вашингтона и Пекина, преследуя собственные интересы.

«Этот план является последней попыткой найти баланс между взглядами 27 стран — членов ЕС, сохранить особый подход ЕС к Пекину и сохранить тесное партнерство с Вашингтоном, который настаивает на ужесточении политики в отношении Китая», — говорится в документе.

Подчеркивается, что координация с США «остается необходимой», но при этом отмечается, что Брюссель «не должен соглашаться с идеей игры с нулевой суммой, в которой может быть только один победитель в состязании между США и Китаем».

Эти предложения главы европейской дипломатии отчасти напоминают идеи, которые излагал президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает противостояние между США и Китаем из-за Тайваня неприоритетным конфликтом для Европы.

«Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть в роли ведомых в этом вопросе и подстраиваться под американскую повестку или китайскую чрезмерную реакцию. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?» — рассуждает французский лидер.

По его словам, Европа более склонна принять мир, в котором Китай станет региональным гегемоном . «Некоторые ее лидеры даже думают, что такой миропорядок мог бы быть выгоднее для континента», — заявил Макрон.

Король Швеции Карл Густав и кронпринцесса Швеции Виктория с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Фото: REUTERS/TT News Agency/Christine Olsson

Навязать западное видение событий

В России считают, что Брюссель пытается навязать странам АТР свое видение конфликта на Украине. Как пояснили в постоянном представительстве России при ЕС, этот форум — «очередная попытка ЕС, который прикрывается объединительной повесткой, заставить третьи страны принять западное видение происходящих в мире процессов».

На неформальную встречу министров иностранных дел не пригласили Китай, однако присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В помощь себе еэсовцы выписали [главу МИД Украины] Дмитрия Кулебу. По опыту предыдущих аналогичных форумов — американских «саммитов за демократию», еэсовских Форума партнерства в области безопасности и обороны «Шуман» и «Европейского политического сообщества» — можно смело утверждать, что данная площадка будет использована Брюсселем в антироссийских и антикитайских целях», — пояснили в постпредстве РФ при ЕС.

Накануне форума с визитом в Париже находился министр иностранных дел Китая Цинь Ган. На переговорах с французской коллегой Катрин Колонна он заявил, что «КНР всегда рассматривал Европу как всеобъемлющего стратегического партнера и всегда четко поддерживал стремление Европы укреплять свою стратегическую автономию и играть активную роль на международной арене, а также выступал за то, чтобы отношения Пекина и Брюсселя не были направлены против третьих сторон, привязаны к ним или подчинялись им».

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Партнер и конкурент

Тем временем в центре политики ЕС в отношении КНР находятся сотрудничество, соперничество и конкуренция , считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Китай одновременно выступает в трех ипостасях. В целом на уровне ЕС он скорее соперник и даже угроза, на уровне отдельных проектов его называют конкурентом, а для некоторых стран он может быть партнером, так как он уверенно выходит на первое место в торговом обороте с разными странами, — полагает эксперт.

Политолог отметила, что ранее партнером Пекина называли Берлин и Париж.

— Но среди всех данных позиций верх одерживает всё-таки не партнерство, а соперничество, поскольку именно Китай сейчас является настоящим балансиром в системе международных отношений, а вовсе не ЕС. Так что и в сфере глобальной политики, и в геоэкономике Китай для ЕС, конечно, соперник, а не партнер, — считает специалист.

Эксперт добавила, что Брюссель несамостоятелен в принятии решений.

— Кроме того, у ЕС нет своего собственного мнения о политике и отношении к Китаю. Оно во многом базируется на позиции Вашингтона, — резюмировал Еремина.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/Xinhua/Huang Jingwen

Противоречивая политика

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что европейцы не могут определиться, как им выстраивать отношения с Китаем.

— Китай — это важный партнер ЕС, и Брюссель не может пойти на разрыв в экономике. Это, в частности, проявилось во время визита Эммануэля Макрона в КНР. При этом Евросоюз не хочет способствовать намечающейся серьезной конфронтации между США и Китаем . Поэтому продолжает критиковать политику Пекина. То есть желательно выстраивать свою политику, критикуя Пекин и помня при этом, что это важный партнер ЕС, — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что, по словам французского лидера, ему также удалось обсудить с Китаем план мирной инициативы по урегулированию украинского кризиса.

— Правда, что общего между китайскими и французскими предложениями, не понятно. Вряд ли европейцам удастся выработать оптимальную, взвешенную политику по отношению к КНР. Формально Европа, как и США, поддерживает идею единого Китая, но при этом заявляет, что Тайвань должен быть автономным, — полагает специалист.

Сергей Федоров считает политику ЕС в отношении Пекина довольно противоречивой.

— Брюссель зависит от Пекина, но в то же время пытается вставлять палки в колеса, препятствуя китайским инвестициям, особенно в высоко-технологичные, оборонные секторы, препятствуя реализации политики «Один пояс — один путь». Тот факт, что Китай не позвали на этот форум, — говорит сам за себя. Китай — основной игрок в этом регионе. Вряд ли мы сможем увидеть у ЕС четко выстроенную политику в отношении КНР или стратегию, независимую от США, — резюмировал политолог в беседе с «Известиями».