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Херш указал на негативные последствия контрнаступления ВСУ

Херш: контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни США
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесет за собой негативные последствия, ни Украина, ни США не получат ничего хорошего. Такое заявление в воскресенье, 11 июня, сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена», — подчеркнул он во время эфира авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Также Херш указал на участие НАТО в конфликте на Украине.

«Вероятно, [НАТО] уже там. <…> Некоторые охарактеризовали данное наступление как «заранее обреченное». Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки», — сказал обозреватель.

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10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. Он заверил, что последствия «все будем ощущать».

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что стратегических резервов ВСУ хватит максимум еще на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным. При этом ни на одном участке украинские военные не смогли проломить даже первую полосу обороны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.

В то же время российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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