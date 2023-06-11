Песков заявил об отсутствии даже «хлипкого фундамента» для диалога с Украиной
Россия видит нежелание и неготовность киевского режима к диалогу с Россией, предпосылок к переговорам нет. Об этом в субботу, 11 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что диалог с Киевом является невозможным, так как Украина и Страны Запада не готовы и не хотя общения с Россией.
«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — сказал Песков.
Новость дополняется