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Песков заявил об отсутствии даже «хлипкого фундамента» для диалога с Украиной

Песков: хозяева украинского режима не позволяют им начать переговоры с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия видит нежелание и неготовность киевского режима к диалогу с Россией, предпосылок к переговорам нет. Об этом в субботу, 11 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что диалог с Киевом является невозможным, так как Украина и Страны Запада не готовы и не хотя общения с Россией.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — сказал Песков.

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