Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области возросло до трех

Третий пострадавший, отравившийся суррогатным сидром в Нижегородской области, скончался в реанимации одной из больниц. Об этом сообщил 10 июня в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что врачи несколько дней боролись за жизнь пациента.

Таким образом, общее число скончавшихся от отравления в регионе возросло до трех. Всего суррогатным алкоголем в области отравились шесть человек.

«В настоящий момент в больнице остается один пострадавший. Состояние его крайне тяжелое. Медики стараются сделать всё от них зависящее. Продолжается интенсивное лечение в реанимации», — добавил Мелик-Гусейнов.

Сообщения об отравлениях спиртным напитком «Мистер Сидр» стали поступать из Димитровграда Ульяновской области 5 июня. Были зафиксированы случаи и в других российских регионах — в Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Источник «Известий» сообщал, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

Общее число пострадавших по России превышает 100 человек.

9 июня были арестованы два фигуранта дела о краже метанола, который оказался в составе суррогатного напитка «Мистер Сидр». Речь идет о сотруднике полиции Иване Гребенкине и Артеме Айрапетяне. В Следственном комитете России также сообщили, что один из фигурантов дела о хищении спирта объявлен в розыск. Речь идет об Алексее Егорове.

Было установлено, что он вместе со своим сыном Дмитрием и сотрудником полиции Гребенкиным похитил 6 т метилового спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Они продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Анару Гусейнову.

8 июня глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника склада МВД Александра Ремнева в связи с хищением спиртосодержащей жидкости.

В тот же день был задержан индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.