Суд арестовал двух фигурантов дела о краже метанола в Самарской области

Суд арестовал двух фигурантов дела о хищении метанола, который оказался в составе суррогатного сидра. Заседания состоялись в пятницу, 9 июня.

Под стражу поместили сотрудника полиции Ивана Гребенкина и Артема Айрапетяна.

«Постановлением суда Ивану Гребенкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, до 8 августа включительно, по обвинению по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража)», — сказал судья.

Айрапетян арестовали до 4 августа включительно, ему предъявлено обвинению по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также известно, что глава МВД Владимир Колокольцев в связи с данным уголовным делом освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова. Кроме того, из органов будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Ранее 9 июня в Следственном комитете России сообщили, что один из фигурантов дела о хищении спирта, использовавшегося при производстве суррогатного напитка «Мистер Сидр», объявлен в розыск. Речь идет об Алексее Егорове. Как было установлено, что он вместе со своим сыном Дмитрием и сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили 6 т метилового спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Они продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Анару Гусейнову.

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