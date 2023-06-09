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Фигурант дела о хищении спирта для производства «Мистера Сидра» объявлен в розыск

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Один из фигурантов дела о хищении спирта, использовавшегося при производстве суррогатного напитка «Мистер Сидр», объявлен в розыск. Об этом 9 июня сообщили в Следственном комитете России.

В пресс-службе ведомства указали, что речь идет об Алексее Егорове. В ходе расследования было установлено, что он вместе со своим сыном Дмитрием и сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили шесть тонн метилового спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

«Они продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Анару Гусейнову. В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России», — говорится в сообщении СК.

Все фигуранты дела, кроме Алексея Егорова, задержаны. Айрапетяну предъявлено обвинение по по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), Дмитрию Егорову и Гребенкину — по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Последние двое признали свою вину.

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В тот же день Следственный комитет сообщил, что ходатайствует об аресте лиц, причастных к хищению метилового спирта со склада МВД в Самарской области, из которого был изготовлен суррогатный алкогольный продукт «Мистер Сидр».

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких российских регионах. Источник «Известий» рассказал, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

В тот же день был задержан индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

8 июня глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника склада МВД Александра Ремнева в связи с хищением спиртосодержащей жидкости, которую затем использовали для изготовления напитка «Мистер Сидр».

По последним данным, общее число пострадавших от отравления контрафактным алкоголем возросло до 103 человек. 31 из них погиб. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях и в Удмуртии.

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