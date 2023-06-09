Следствие просит арестовать обвиняемых в краже спирта со склада МВД

Следственный комитет ходатайствует об аресте лиц, причастных к хищению метилового спирта со склада МВД в Самарской области, из которого был изготовлен суррогатный алкогольный продукт «Мистер Сидр». Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Следственного комитета РФ.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемым стал предприниматель Анар Гусейнов, который был задержан 5 июня. Он не признал вину. Cуд 6 июня арестовал Гусейнова на два месяца.

8 июня полицейские установили, что спиртосодержащая жидкость, из которой был изготовлен суррогатный сидр, была похищена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Ее партия хранилась там с 2012 года, после того как ее изъяли во время проверочных мероприятий. Обвиняемые в краже спирта были задержаны.

Источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

По последним данным, количество пострадавших от «Мистера Сидра» выросло до 101 человека. Среди пострадавших есть беременная женщина и пять несовершеннолетних. 28 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще 18 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 22 — легкой степени тяжести. Всего от отравления алкоголем погиб 31 человек.