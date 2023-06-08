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Число пострадавших от напитка «Мистер Сидр» выросло до 101 человека

Минздрав: количество пострадавших от «Мистера Сидра» выросло до 101 человека
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Фото: РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
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Число пострадавших от алкогольного напитка «Мистер Сидр» увеличилось до 101 человека. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Минздрав РФ в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших есть беременная женщина и пять несовершеннолетних. 28 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще 18 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 22 — легкой степени тяжести.

Всего от отравления алкоголем погиб 31 человек. Пациенты находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии.

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Ранее в этот день Министерство здравоохранения сообщило, что в России суррогатным сидром отравились 97 человек.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня.

Роспотребнадзор 7 июня сообщил о том, что специалисты территориальных органов надзорного ведомства изъяли 66,5 тыс. л суррогатного алкоголя «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области.

Самое большое количество продукции было изъято в Астраханской и Курганской областях и Республике Удмуртия.

После массовых отравлений было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемым стал предприниматель Анар Гусейнов, который был задержан 5 июня. Он не признал вину. Cуд 6 июня арестовал Гусейнова на два месяца.

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