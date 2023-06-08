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Число отравившихся алкоголем в регионах РФ достигло 97

Минздрав РФ: суррогатным сидром отравились 97 человек, 31 из них умер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России суррогатным сидром отравились 97 человек. Об этом 8 июня сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В числе пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

На стационарном лечении в медицинских организациях в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Республике Удмуртия в крайне тяжелом состоянии находятся три пациента. Состояние еще 25 пострадавших оценивается как тяжелое, 17 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, у 20 — легкое отравление.

К этому моменту из стационара выписан один пострадавший.

При этом в общей сложности 31 отравление закончилось летальным исходом.

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О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня.

Роспотребнадзор 7 июня сообщил о том, что специалисты территориальных органов надзорного ведомства изъяли 66,5 тыс. л суррогатного алкоголя «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области.

Самое большое количество продукции было изъято в Астраханской и Курганской областях и Республике Удмуртия.

После массовых отравлений было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемым стал предприниматель Анар Гусейнов, который был задержан 5 июня. Он не признал вину. Cуд 6 июня арестовал Гусейнова на два месяца.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком «Мистер Сидр».

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