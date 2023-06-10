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Сюжет:

CNN сообщил о панике США из-за уничтожения Россией танков Leopard

CNN: в США признали тяжелую ситуацию для ВСУ после уничтожения танков Leopard
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Фото: Global Look Press/Ann-Marie Utz
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Российская армия успешно подавляет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), что вызывает тревогу у американского руководства. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил в эфире телеканала CNN американский журналист Фред Плейтген.

Телеканал продемонстрировал кадры с уничтоженными украинскими танками Leopard и БМП M2 Bradley на запорожском направлении.

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — сообщил корреспондент.

Плейтген отметил, что ВСУ столкнулись с жестким отпором со стороны России. По его словам, официальные лица США с опасением наблюдают за успехами ВС РФ.

Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
Их хватит на пять-шесть дней атак, после чего противнику придется перейти к глухой обороне, предполагают эксперты

10 июня военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что стратегических резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватит максимум еще на пять или шесть дней, после чего их использование станет бесполезным.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

8 июня телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее. Один из двух источников CNN охарактеризовал потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, как значительные.

Также в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Тогда же CNN сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления ВСУ. Украинские боевики пытаются найти уязвимые места в обороне ВС РФ для осуществления прорыва. ВСУ прощупывают такие места за счет артиллерийских обстрелов и прямых атак российских позиций. По данным канала, противник вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

До этого, 5 июня, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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