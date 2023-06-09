Реклама
Прямой эфир
Мир
США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Политика
Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Общество
Путин сообщил о значительных потерях ВСУ после попыток наступления
Армия
Силы РЭБ посадили летевшие в направлении ЗАЭС беспилотники ВСУ с боеприпасами
Мир
СМИ сообщили о решении Бельгии поставить Украине боеприпасы на €32,4 млн
Сюжет:

Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 10

0
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших от отравление контрафактным сидром в Самарской области выросло до 10. Об этом 9 июня сообщили в минздраве региона.

«Актуальная информация о ситуации с отравлением: 10 человек погибли», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Там также уточнили, что в настоящее время, на лечении в медучреждениях находятся 14 пациентов, состояние троих из которых оценивается, как тяжелое. 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека уже выписаны с выздоровлением, отметили в минздраве.

Ранее сообщалось о девяти погибших в области.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

Также 9 июня были арестованы два фигуранта дела о краже метанола, который оказался в составе суррогатного напитка «Мистер Сидр». Речь идет о сотруднике полиции Иване Гребенкине и Артеме Айрапетяне. В Следственном комитете России также сообщили, что один из фигурантов дела о хищении спирта объявлен в розыск. Речь идет об Алексее Егорове.

Было установлено, что он вместе со своим сыном Дмитрием и сотрудником полиции Гребенкиным похитил 6 т метилового спирта со склада «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Они продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Анару Гусейнову.

8 июня глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника склада МВД Александра Ремнева в связи с хищением спиртосодержащей жидкости.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. Источник «Известий» рассказал, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

В тот же день был задержан индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

По последним данным, общее число пострадавших от отравления контрафактным алкоголем возросло до 103 человек. 32 из них погибли. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях и в Удмуртии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023