Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 10

Число погибших от отравление контрафактным сидром в Самарской области выросло до 10. Об этом 9 июня сообщили в минздраве региона.

«Актуальная информация о ситуации с отравлением: 10 человек погибли», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Там также уточнили, что в настоящее время, на лечении в медучреждениях находятся 14 пациентов, состояние троих из которых оценивается, как тяжелое. 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека уже выписаны с выздоровлением, отметили в минздраве.

Ранее сообщалось о девяти погибших в области.

Также 9 июня были арестованы два фигуранта дела о краже метанола, который оказался в составе суррогатного напитка «Мистер Сидр». Речь идет о сотруднике полиции Иване Гребенкине и Артеме Айрапетяне. В Следственном комитете России также сообщили, что один из фигурантов дела о хищении спирта объявлен в розыск. Речь идет об Алексее Егорове.

Было установлено, что он вместе со своим сыном Дмитрием и сотрудником полиции Гребенкиным похитил 6 т метилового спирта со склада «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Они продали его Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Анару Гусейнову.

8 июня глава МВД России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника склада МВД Александра Ремнева в связи с хищением спиртосодержащей жидкости.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. Источник «Известий» рассказал, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления контрафактным напитком.

В тот же день был задержан индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

По последним данным, общее число пострадавших от отравления контрафактным алкоголем возросло до 103 человек. 32 из них погибли. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях и в Удмуртии.