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Международная федерация дзюдо присудила россиянину Тасоеву золотую медаль ЧМ

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Фото: cska.ru
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Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира (ЧМ) россиянину Иналу Тасоеву. Об этом сообщается на сайте спортивной организации в пятницу, 9 июня.

Решение было принято после рассмотрения спорной ситуации, возникшей в финальном бою чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг, прошедшем 13 мая в катарской Дохе, в результате которой россиянин уступил французу Тедди Ринеру. Тасоев тогда в контратаке применил прием, который привел к падению соперника. Однако, судьи не увидели в действиях Тасоева техники дзюдо и не поставили ему никакой оценки.

«После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко может быть присуждено за контратаку Иналу Тасоеву. IJF объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Иналу Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», — говорится в сообщении.

На счету 25-летнего Тасоева имеется титул чемпиона Европы по дзюдо 2021 года, а также серебряная медаль европейского первенства 2020 года. Кроме того, он шесть раз одерживал победы на этапах турниров «Большого шлема» и Гран-при.

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Победителем чемпионата мира в весовой категории до 100 кг 12 мая стал российский спортсмен Арман Адамян. В последнем поединке россиянин сражался с двукратным чемпионом мира Лукашем Крпалеком из Чехии. Золотую медаль ему принесло «третье предупреждение» Крпалеку, после которого он автоматически выбыл из турнира.

В тот же день Европейский союз дзюдо (EJU) выступил за решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе к международным соревнованиям. Так, 20 дзюдоистов — участников чемпионата мира в Дохе в Катаре сохранят по окончании турнира шансы на отбор на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В конце апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

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