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Россиянин Тасоев выиграл серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо в Катаре

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Российский дзюдоист Инал Тасоев стал серебряным призером 36-го чемпионата мира в Катаре в весовой категории свыше 100 кг. Как сообщает 13 мая «Спорт-Экспресс», золотая медаль досталась его сопернику из Франции, трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру.

Бронзовые медали завоевали бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов из Узбекистана.

На счету 25-летнего Тасоева уже имеется титул чемпиона Европы по дзюдо 2021 года, а также серебряная медаль европейского первенства 2020 года. Кроме того, он шесть раз одерживал победы на этапах турниров «Большого шлема» и Гран-при.

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Медаль Тасоева стала для российских спортсменов второй на турнире, который продлится до 14 мая.

Днем ранее, 12 мая, дзюдоист Арман Адамян стал победителем чемпионата мира в весовой категории до 100 кг. В последнем поединке россиянин сражался с двукратным чемпионом мира Лукашем Крпалеком из Чехии. Золотую медаль ему принесло «третье предупреждение» Крпалеку, после которого он автоматически выбыл из турнира.

Президент России Владимир Путин в тот же день направил в адрес Адамяна поздравительную телеграмму.

Тогда же Европейский союз дзюдо (EJU) выступил за решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе. Так, 20 дзюдоистов — участников чемпионата мира в Дохе в Катаре сохранят по окончании турнира шансы на отбор на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Ранее, 2 мая, федерация запретила восьми спортсменам из России участвовать в чемпионате мира по данному виду спорта. Как напомнили в IJF, к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и соревнованиях федерации допустят только спортсменов, работающих в учебно-спортивных центрах сборных России, и дзюдоистов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса.

В конце апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

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