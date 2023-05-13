Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске россиян к соревнованиям

Европейский союз дзюдо (EJU) выступил за решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба EJU.

Так, 20 дзюдоистов — участников чемпионата мира в Дохе в Катаре сохранят по окончании турнира шансы на отбор на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Статус-кво турниров EJU будет соответствующим образом скорректирован», — сказал президент европейской федерации Ласло Тот.

В апреле Международной федерации дзюдо приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

В свою очередь 28 марта исполком МОКа призвал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ.

До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Решение организации было принято после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.