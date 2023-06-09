Хуснуллин заявил о запасах воды в Крыму на 500 дней

Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водообеспечение Крыма, запасов воды в водохранилищах хватит на 500 дней. Об этом 9 июня сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. <…> В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены», — сказал он.

Как отмечал 6 июня глава республики Сергей Аксенов, водохранилища Крыма заполнены на 80%, питьевой воды достаточно.

Также губернатор подтверждал, что из-за прорыва Каховской ГЭС угрозы подтопления на территории полуострова нет, однако есть риск обмеления Северо-Крымского канала (СКК). На данный момент проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

В тот же день председатель комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева выразила надежду, что СКК не обмелеет, отметив, что водный запас там «хороший». Вдобавок к этому эколог назвала водные запасы Крыма «устойчивыми».

Вместе с тем корреспондент «Известий» отметил, что поливные работы в республике ведутся согласно графику. События в Новой Каховке никак не повлияли на уровень воды в СКК.

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