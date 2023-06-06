Эколог оценила последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа, в том числе, для сельского хозяйства. А если дамба разрушится полностью, последствия будут непредсказуемыми, заявила 6 июня в разговоре с «Известиями» председатель Комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

«Пока мы не знаем, какие склады и предприятия есть в береговой зоне, какая химия может быть на пути у воды. Если там нефтехранилища, то поток смоет их и станет переносчиком опасных загрязняющих веществ», — заявила Дударева.

Он отметила, что, помимо разрушения жилой инфраструктуры, вода размывает почву, что наносит большой урон сельскому хозяйству.

«Посадки сейчас в вегетативном периоде, и все они погибли. Если был смыт плодородный слой почвы, то эта история не на один сезон, а на несколько лет. Вода нанесет сорняков, загрязняющих веществ. На восстановление сельского хозяйства уйдут годы. Все пастбища также залиты, что будет с животными — непонятно. Их корма испорчены водой», — подчеркнула Дударева.

Также она выразила надежду, что Северо-Крымский канал не обмелеет, отметив, что водный запас там «хороший». Вдобавок к этому, эколог назвала водные запасы Крыма «устойчивыми».

По ее словам, полностью оценить экологические последствия и размер ущерба удастся только тогда, когда ситуация придет в норму. Она отметила, что экологи России готовы выехать на место и оценить масштаб бедствия.

Утром во вторник в результате обстрелов с украинской стороны произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. Станция почти полностью ушла под воду

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЧП на Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией украинской стороны.