Любимова пообещала придать военным песням статус народного достояния

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила «Известиям», что вопрос отчуждения авторского права у военных песен будет регулироваться законодательством.

Ранее депутат Елена Ямпольская рассказала «Известиям», что в 2023 году остро встала проблема лицензирования военных песен — по ее словам, правообладатели — наследники авторов — либо не отвечают на запросы вовсе, либо запрашивают неадекватные суммы. Решение проблемы Ямпольская видит в указе президента № 322, выпущенном еще в мае прошлого года, который предполагает, что, если правообладатель живет за границей или выступает с критикой России и СВО, платежи ему могут поступать не напрямую, а на специальный рублевый счет, открытый должником в России.

«Депутат Елена Ямпольская предлагала просто создать некий банковский счет, куда в одностороннем порядке идут авторские отчисления. Хотите — берите, хотите — не берите. Но использовать то, что давно уже стало символом, например, Дня Победы, не давать возможность людям исполнять наши военные песни — недопустимо и невозможно», — сказала Любимова.

Министр пообещала, что Минкультуры РФ будет следить за тем, чтобы у российских коллективов была возможность использовать это музыкальное наследие: «Всё будет проработано и решено на законодательном уровне».

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