Реклама
Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре рассказали о резком ухудшении погоды в Сибири
Мир
Такер Карлсон проигнорировал претензии Fox News к своему новому шоу
Мир
AP News сообщил об усталости стран ЕС от солидарности с украинскими беженцами
Армия
Источники «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ
Мир
Кива обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
Мир
В США допустили обсуждение Байденом и Сунаком поставок F-16 Украине
Наука и техника
Программа подготовки космонавтов к полетам на РОС будет готова к 2025 году
Мир
Африканские страны предложили посредничество РФ и Украине в обмене пленными
Мир
Зеленский провел «важную встречу» с командованием ВСУ
Культура
Любимова озвучила прогнозируемую сумму сборов кинопроката в России
Мир
Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов
Мир
В США назвали условие для дальнейшей помощи Украине

Любимова пообещала придать военным песням статус народного достояния

Минкультуры поддержало придание военным песням статуса народного достояния
0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила «Известиям», что вопрос отчуждения авторского права у военных песен будет регулироваться законодательством.

Память и предки: звезды нового поколения — о Дне Победы
Прадед SHAMANа пережил блокаду, прадед Аброськиной был ранен и лишился ноги

Ранее депутат Елена Ямпольская рассказала «Известиям», что в 2023 году остро встала проблема лицензирования военных песен — по ее словам, правообладатели — наследники авторов — либо не отвечают на запросы вовсе, либо запрашивают неадекватные суммы. Решение проблемы Ямпольская видит в указе президента № 322, выпущенном еще в мае прошлого года, который предполагает, что, если правообладатель живет за границей или выступает с критикой России и СВО, платежи ему могут поступать не напрямую, а на специальный рублевый счет, открытый должником в России.

«Депутат Елена Ямпольская предлагала просто создать некий банковский счет, куда в одностороннем порядке идут авторские отчисления. Хотите — берите, хотите — не берите. Но использовать то, что давно уже стало символом, например, Дня Победы, не давать возможность людям исполнять наши военные песни — недопустимо и невозможно», — сказала Любимова.

Министр пообещала, что Минкультуры РФ будет следить за тем, чтобы у российских коллективов была возможность использовать это музыкальное наследие: «Всё будет проработано и решено на законодательном уровне».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«У нас нет «недружественных» зрителей и «недружественных» артистов»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023