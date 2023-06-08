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Кулеба по-хамски ответил на идею Эрдогана о расследовании взрыва Каховской ГЭС

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по-хамски ответил на идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Инцидент произошел в четверг, 8 июня, во время интервью Кулебы украинскому телеканалу.

В частности, Кулеба заявил, что, по его мнению, инициаторы подобных расследований стремятся к имитации справедливости, а сами расследования сравнил с игрой в поддавки с Россией.

«Они (инициаторы расследований. — Ред.) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», — сказал глава украинской дипломатии об идее турецкого президента.

Ранее, 7 июня, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Каховской ГЭС и предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва. Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в данном вопросе.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

8 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области после разрушения ГЭС были госпитализированы 29 человек.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал, что Россия заинтересована в расследовании и поднимет вопрос о его проведении на заседании Совета Безопасности ООН.

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