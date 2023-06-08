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18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана

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Фото: tolonews.com
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18 человек погибли и по меньшей мере 33 пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Об этом телеканал Al Jazeera сообщил в четверг, 8 июня.

Взрыв произошел в ходе церемонии прощания с погибшим два дня назад при подрыве автомобиля заместителем губернатора провинции Бадахшан Нисаром Ахмадом Ахмади, передает RT.

При этом телеканал TOLOnews сообщил, что на данный момент в областную больницу Бадахшана доставлены тела 15 жертв инцидента и еще 50 человек, пострадавших при взрыве.

По данным газеты Hasht-e Subh, 14 пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое, транспортировали в столицу страны Кабул на вертолете.

Глава управления информации и культуры Бадахшана в беседе подтвердил гибель при взрыве бывшего командующего силами безопасности талибов в провинции Баглан.

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Ранее, 7 июня, взрыв произошел в афганской провинции Гор, расположенной в центре страны.

Взрывное устройство было заложено в стену офиса по борьбе с наркотиками недалеко от административного центра провинции в городе Чагчарана. В здании в этот момент находились сторонники захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России организация).

Ранее, 28 апреля, в Афганистане пятеро детей погибли, а еще двое получили травмы в результате детонации боеприпаса. Известно, что все погибшие и пострадавшие были младше 12 лет.

До этого, 27 марта, взрыв прогремел около здания министерства иностранных дел Афганистана. Сообщалось о двух погибших и 12 раненых. В числе пострадавших один ребенок.

Ранее мощный взрыв раздался у здания МИД Афганистана в начале января. В результате происшествия погиб 21 человек. В МИД РФ в свою очередь осудили теракты в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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