В провинции Афганистана прогремел взрыв у офиса по борьбе с наркотиками

Взрыв произошел в среду в афганской провинции Гор, расположенной в центре страны. Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Hasht-e Subh.

Взрывное устройство было заложено в стену офиса по борьбе с наркотиками недалеко от административного центра провинции в городе Чагчарана. В здании в этот момент находились сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадал один из талибов, точное число раненых пока не называется. Представители «Талибана» случившееся не комментируют.

Ранее, 28 апреля, в Афганистане пять детей погибли, а еще двое получили травмы в результате детонации боеприпаса. Известно, что все погибшие и пострадавшие были младше 12 лет.

До этого, 27 марта, взрыв прогремел около здания министерства иностранных дел Афганистана. Сообщалось о двух погибших и 12 раненых. В числе пострадавших — один ребенок.

Ранее мощный взрыв раздался у здания МИД Афганистана в начале января. В результате происшествия погиб 21 человек. В МИД РФ в свою очередь осудили теракты в Кабуле.

В декабре 2022 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев отмечал, что талибы не выполнили почти все обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане. В частности, они давали гарантии, что с территории страны не будет исходить террористической угрозы.

17 августа 2022 года директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин заявил, что в сложившихся условиях культивация опийного мака и производство наркотиков остаются чуть ли не единственным источником дохода для афганского населения. С учетом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.