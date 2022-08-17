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МИД РФ обвинил Запад в ухудшении ситуации с наркотиками в Афганистане
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Сюжет:

МИД РФ обвинил Запад в ухудшении ситуации с наркотиками в Афганистане

МИД РФ: заморозка Западом активов Афганистана лишает страну шанса отказаться от наркопроизводства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заморозка Западом активов Афганистана парализовала банковский сектор и связанные с ним отрасли экономики. Это может лишить страну дохода и шанса отказаться от наркопроизводства, заявил 17 августа директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

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Дипломат отметил, что еще в мае 2021 года, до ухода американцев из Афганистана, генеральный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана Джон Сопко в докладе констатировал, что страна была близка к гуманитарной катастрофе.

«Не менее 23 миллионов человек нуждались в срочной продовольственной помощи. Прибавьте к этому блокировку западными странами финансовых активов Афганистана, которая обеспечила паралич не только банковской отрасли, но и связанных с ней промышленности и сельского хозяйства», — цитирует Тарабрина «РИА Новости».

Тарабрин заявил, что в сложившихся условиях культивация опийного мака и производство наркотиков остаются чуть ли не единственным источником дохода для афганского населения. С учетом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры.

11 августа российское посольство в Вашингтоне назвало заморозку финансов Афганистана по решению США неприемлемой. Кроме того, посольство выразило поддержку письму, распространенному «Центром исследования экономики и политики» и составленному более 70 экономистами из США и других стран. В нем содержится призыв разморозить все международные резервы центробанка Афганистана.

В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана, хранящихся в американских банках. Половина из этих средств в будущем должна быть задействована для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.

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