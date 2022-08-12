Дипломаты назвали неприемлемой заморозку финансов Афганистана властями США

Заморозка финансов Афганистана по решению Соединенных Штатов Америки является неприемлемым шагом, который носит незаконный характер. Об этом в четверг, 11 августа, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

Как заметили в дипломатической миссии, торг Вашингтона с Кабулом по условиям выделения афганской стороне половины замороженной суммы можно назвать цинизмом.

«Население Афганистана переживает беспрецедентный социально-экономический кризис. Действия Вашингтона усугубляют страдания невинных афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране. Призываем администрацию пересмотреть свое решение и освободить международные авуары суверенного государства», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Таким образом российское посольство выразило поддержку письму, распространенному «Центром исследования экономики и политики» и составленному более 70 экономистами из США и других стран. В нем содержится призыв разморозить все международные резервы центробанка Афганистана.

Еще в марте глава МИД России Сергей Лавров указывал на то, что Вашингтон пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев. И отмечал, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

10 октября 2021 года делегация движения «Талибан» (находится под санкциями оон за террористическую деятельность) завершила в Катаре двухдневные переговоры с американскими дипломатами. Прошедшие дискуссии были первыми контактами высокого уровня с участием делегаций США и талибов с момента захвата ими власти в Афганистане.

Власти Кабула попросили Вашингтон снять санкции и разморозить активы Центрального банка Афганистана, где лежат миллиарды долларов. В свою очередь, США настаивали на формировании в Афганистане инклюзивного правительства и уважении прав женщин в стране.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.