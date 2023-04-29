В Афганистане пять детей погибли и двое пострадали при взрыве снаряда
В Афганистане пять детей погибли, а еще двое получили травмы в результате детонации боеприпаса. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Вардак.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (19:30 мск). Отмечается, что все погибшие и пострадавшие были младше 12 лет. Двух раненых госпитализировали в больницу Кабула, подробностей об их состоянии не поступало.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, 31 марта, аналогичная трагедия произошла в афганской провинции Джаузджан. Группа детей нашла ручную гранату по дороге в школу и начала с ней играть, в результате чего устройство взорвалось. Два ребенка получили травмы, несовместимые с жизнью, четверым потребовалась медицинская помощь.
Согласно отчету ЮНИСЕФ, за прошедший год более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Малыши часто получают увечья и гибнут, играя с припасами или собирая металлолом.
27 марта взрыв прогремел около здания министерства иностранных дел Афганистана. Сообщалось о двух погибших и 12 раненых. В числе пострадавших — один ребенок.