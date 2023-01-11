Число погибших при взрыве у здания МИД Афганистана достигло 21

В результате взрыва у здания МИД Афганистана погиб 21 человек. Многие из жертв работали в министерстве иностранных дел и министерстве культуры и информации временного правительства страны, сообщил в среду, 11 января, источник «РИА Новости».

По его данным, среди погибших также три члена движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Ранее телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в правительстве талибов, сообщал о семи погибших и десяти пострадавших. Также отмечалось, что на месте взрыва были слышны выстрелы.

Позднее стало известно, что взрыв осуществил террорист-смертник, предпринявший попытку проникнуть в здание МИДа. Несмотря на то что он был вовремя замечен и остановлен охраной, ему всё же удалось совершить теракт.

Взрыв возле здания афганского министерства иностранных дел в Кабуле прогремел в эту среду. Сотрудники посольства РФ в Кабуле находятся в безопасности. Информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.

1 января взрыв прогремел возле международного аэропорта в Кабуле. Тогда погибли 10 человек, еще восемь пострадали.