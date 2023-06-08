Реклама
Прямой эфир
Общество
Марочко сообщил об ударе по промзоне Луганска
Общество
В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 29 человек
Политика
Мособлдума назначила выборы главы Подмосковья на 10 сентября
Общество
Путин назвал недопустимым навязывание странами шаблонов в сфере образования
Экономика
Gloria Jeans подтвердила утечку данных клиентов
Авто
На российском рынке появился кроссовер Peugeot 408 из Китая
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о проверке проб воды из Херсонской области
Мир
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Общество
В Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича
Мир
Минфин Казахстана заявил об отсутствии ограничений банковских операций в рублях
Происшествия
С крыш домов в Алешках и Голой Пристани эвакуированы 344 человека
Армия
Российские войска уничтожили офицеров ВСУ под Белогоровкой
Сюжет:

В Роспотребнадзоре рассказали о проверке проб воды из Херсонской области

Роспотребнадзор: отклонений от нормы в пробах воды из Херсонской области пока не выявлено
0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор организовал мониторинг саниэпидситуации с отбором проб воды и объектов окружающей среды в Херсонской области. На данный момент никаких отклонений от нормы не выявлено, сообщили «Известиям» 8 июня в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно. Также раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму.

«Усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, для исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и в ПВР», — подчеркнули в ведомстве.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023