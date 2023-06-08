В Роспотребнадзоре рассказали о проверке проб воды из Херсонской области

Роспотребнадзор организовал мониторинг саниэпидситуации с отбором проб воды и объектов окружающей среды в Херсонской области. На данный момент никаких отклонений от нормы не выявлено, сообщили «Известиям» 8 июня в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно. Также раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму.

«Усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, для исследований на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и в ПВР», — подчеркнули в ведомстве.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.