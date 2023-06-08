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В Новой Каховке сообщили о значительном снижении уровня воды на улицах

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки значительно спал. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

По информации главы администрации Владимира Леонтьева, уровень воды продолжает падать, ориентировочно он уже снизился на 1,2 м. Кроме того, он заявил о том, что в четверг начнется откачка воды.

Леонтьев добавил, что по-прежнему продолжаются эвакуационные и спасательные мероприятия, в которых участвуют МЧС, оперштаб, а также коммунальные и аварийные службы.

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7 мая стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Тогда же сообщалось о том, что за два дня скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Это создает дополнительные сложности для спасателей.

Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. Жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.

В среду врио губернатора области подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

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