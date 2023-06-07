Житель села Корсунки рассказал о спасении людей из затопленных домов

Житель села Корсунки Херсонской области Владимир рассказал корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, как за двое суток на лодке вывез десятки людей из затопленных домов. Дом самого местного жителя полностью ушел под воду буквально за 20 минут.

«Больше 20 человек мы вывезли за вчера и за сегодня», — отметил он.

Владимир подчеркнул, что едва успел спасти свою мать, уровень воды поднимался очень быстро.

В настоящее время по Корсунке можно передвигаться только на лодках, глубина составляет более 2,5 м.

Военкор «Известий» обратил внимание на то, что линии электропередач «настолько близко, что можно даже коснуться рукой, но делать это опасно».

Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. К этому моменту из затопленных населенных пунктов эвакуировано 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня врио губернатора Херсонской области подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона.

Тем временем глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев подчеркнул, что уровень воды начал понемногу снижаться. Власти Херсонской области собираются вывезти несколько тысяч жителей Новокаховского района после прорыва Каховской ГЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.