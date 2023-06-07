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Корреспондент «Известий» показал подготовку к эвакуации после прорыва ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти Херсонской области вывезут несколько тысяч жителей Новокаховского района после прорыва Каховской ГЭС. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 7 июня показал, как происходит подготовка к эвакуации населения.

По его словам, людей будут перевозить на автобусах из Новой Каховки в Чаплинку и на другие безопасные территории. Автобус рассчитан на 30 человек. Кроме того, людей обеспечивают гуманитарной помощью — продуктами питания и вещами первой необходимости, отметил корреспондент.

«Пострадавших около 12 тыс. человек, но люди еще боятся оставить свое жилье, поэтому, приблизительно, только третья-четвертая часть от этого количества будет эвакуирована», — рассказал журналисту специалист.

Одна из жительниц пострадавшей территории рассказала о том, как началось затопление. Первым, кто уведомил ее о поступающей воде, был сосед.

«Не все люди уехали. <...> Я сразу на автобусе поехала до внучки, чтобы пережить это время, и приехала сюда узнать, как мне дальше поступить», — рассказала она.

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Ранее в этот день глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что из зоны затопления в течение 6 июня вывезли более 900 человек. Глава города также рассказал, что уровень воды начал снижаться.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо вместе с тем сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения на ГЭС. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Производится эвакуация людей из опасных мест.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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