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1,5 тыс. человек эвакуировали из затопленных населенных пунктов в Херсонской области

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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В Херсонской области из затопленных населенных пунктов эвакуированы 1,5 тыс. местных жителей, сообщил 7 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он дополнил, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС затопило 36 населенных пунктов в трех округах.

«Для приема людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тыс. мест», — отметил Сальдо в своем Telegram-канале.

В этот день врио губернатора подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области.

«Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — высказался он.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня в результате нескольких ударов, которые нанесла украинская сторона. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. Десятки населенных пунктов, в том числе города Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

За 6 июня из зоны затопления вывезли свыше 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. ГЭС обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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