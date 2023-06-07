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Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 7 июня, поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по оказанию помощи населению и устранению последствий наводнения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — сказал Песков.

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Прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Херсонской области. К этому моменту в регионе было подтоплено порядка 15 тыс. домовладений.

Из затопленных населенных пунктов эвакуировали 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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