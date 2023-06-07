Реклама
Прямой эфир
Армия
ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ
Политика
В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра
Происшествия
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Киевском шоссе в Подмосковье
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота РФ и Армении на 96% в 2023 году
Мир
Бывший вице-президент США Пенс заявил об ослаблении США из-за политики Байдена
Мир
Москва и Минск разрабатают план по информационной безопасности
Общество
МЧС РФ доставит гумпомощь в Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС
Авто
В Гане хотят организовать производство «УАЗов»
Культура
В России пройдут гастроли шести зарубежных театров
Мир
Польские фермеры вышли на протест против либерализации торговли с Украиной
Мир
СМИ сообщили об удвоении численности войск НАТО на восточном фланге с 2021 года
Сюжет:

В Херсонской области из-за прорыва ГЭС подтопило около 15 тыс. домовладений

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области порядка 15 тыс. домовладений подтопило из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщила министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

«Порядка 15 тыс. подтопленных домовладений. Мы понимаем, какой масштаб трагедии <...> сотворила Украина», — сказала она в эфире телеканала «Таврия».

Также Бархатнова подчеркнула, что эвакуация проводится с помощью привлечения больших грузовых автомобилей и военной техники.

По ее словам, в скором времени будет принят указ врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о дополнительных мерах поддержки эвакуированных жителей.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Ранее, 7 июня, стало известно, что Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС.

К этому моменту из затопленных населенных пунктов эвакуировали 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023