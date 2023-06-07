В Херсонской области из-за прорыва ГЭС подтопило около 15 тыс. домовладений

В Херсонской области порядка 15 тыс. домовладений подтопило из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщила министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.



«Порядка 15 тыс. подтопленных домовладений. Мы понимаем, какой масштаб трагедии <...> сотворила Украина», — сказала она в эфире телеканала «Таврия».



Также Бархатнова подчеркнула, что эвакуация проводится с помощью привлечения больших грузовых автомобилей и военной техники.



По ее словам, в скором времени будет принят указ врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о дополнительных мерах поддержки эвакуированных жителей.

Ранее, 7 июня, стало известно, что Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС.



К этому моменту из затопленных населенных пунктов эвакуировали 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.



Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.