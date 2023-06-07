Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Каховской ГЭС, о чем в среду, 7 июня, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Так, Эрдоган отметил важность всестороннего расследования разрушения станции.

«Во время телефонного разговора Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений [относительно обстоятельств произошедшего]. Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию», — сообщила канцелярия.

Турецкий лидер также заявил о готовности Анкары приложить все усилия для успешных переговоров и о том, что в данном случае можно прийти к соглашению, аналогичному достигнутому по зерновой сделке.

Ранее в этот день Эрдоган обсудил создание комиссии по расследованию ЧП на Каховской ГЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Так, в Новой Каховке в Херсонской области уровень воды достигал 12 м. Сама станция практически полностью ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.