Беспилотный проект: Минтранс определил правила запуска дронов над городами

Минтранс определил правила запуска дронов над городами — они могут заработать с 2024 года, если позволят условия. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства. Запуски БПЛА предлагается разрешить над населенными пунктами, но только на высотах менее 150 м и в специальных зонах — их должно установить министерство. При этом для организации полетов беспилотников массой до 30 кг и в пределах прямой видимости подавать план передвижения более не потребуется. Пока в регионах запрещают запуск дронов из соображений безопасности .

Ключ на старт

Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников. «Известия» ознакомились с документом, который в конце мая был направлен в профильные федеральные органы власти для согласования.

Разработка новых норм велась по поручению заместителя председателя правительства, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко , говорится в письме Минтранса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Министерство предлагает разрешить запуски беспилотных воздушных судов (БВС) над населенными пунктами, но только на высотах до 150 м от земной или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов дронов. Эти области должен будет устанавливать сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, следует из проекта документа.

При этом для организации таких полетов, если они осуществляются на дронах массой до 30 кг и в пределах прямой видимости, подавать план их перемещения больше не потребуется . Сейчас же при нахождении в границах муниципальных образований требуются и подача плана полета, и согласование органов местного самоуправления, получить которое очень затруднительно, напомнил руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов.

Если полет нужно провести вне установленной зоны для беспилотников или на высотах свыше 150 м, то дрон должен быть обеспечен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации (Госкорпорация по ОрВД) . Если технические возможности БПЛА не позволяют установить такую связь, безопасность полетов других воздушных судов обеспечивается установлением запрещения или ограничения использования воздушного пространства, говорится в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также новыми правилами вводится возможность подачи плана полетов на БВС через интернет или с помощью телефонной сети и упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве , следует из пояснительной записки к проекту. Ввести их планируется с марта 2024 года , говорится в нем.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. В Минцифры «Известиям» подтвердили получение проекта и отметили, что замечаний к документу со стороны ведомства на данном этапе нет . Редакция также направила запрос в пресс-службу МВД.

Полеты дронов, согласно действующему федеральному законодательству, возможны без специального разрешения только в зонах, где воздушное пространство не контролируется аэропортами и не является частью ведения какого-либо из филиалов центра Госкорпорации по ОрВД , то есть среди поля или леса, напомнил «Известиям» гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Справка «Известий» С осени прошлого года российские регионы начали вводить местные запреты на полеты беспилотников. По данным на 7 июня, они действуют уже в 58 субъектах РФ. Ограничения вводились с октября 2022 года, после выхода указа президента РФ о введении уровней готовности в регионах в зависимости от их близости к границе с Украиной. Всего указом предусмотрено установление четырех уровней реагирования — от максимального, военного положения (для новых регионов) до уровня базовой готовности.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Развитие отрасли и запреты

Пока разработанный Минтрансом документ рамочный, ведомству только предстоит определиться, какие именно критерии будут приниматься во внимание при установлении зон полетов беспилотников в городах , отмечает основатель и гендиректор компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

— Услуги, которые оказываются посредством беспилотников, всегда привязаны или к определенному месту, если речь идет о фото- или видеофиксации, или к конкретному объекту , на котором проводится мониторинг, или к логистическому центру, когда речь идет о транспортировке грузов. Если зона для полетов в том или ином городе будет отведена где-то на отшибе, то ей мало кто будет пользоваться, не будет коммерческого спроса . Важно идти от потребителя, — отмечает эксперт.

Еще один вопрос, как технически организовать связь между операторами БПЛА и ОрВД и дать возможность последним «видеть» полеты дронов в городах , продолжает Никита Данилов. Технологические наработки есть, но, есть ли готовность у инициаторов проекта в Минтрансе имплементировать эти ноу-хау в свои системы, неизвестно , продолжил эксперт.

Действующие в России экспериментальные правовые режимы по запуску беспилотников (ЭПР) специально вводили в стороне от городов, чтобы в случае внештатной ситуации (падения дрона) не было негативных последствий для населения и инфраструктуры , напомнил гендиректор «Курсира» (компания — участник рынка НТИ «Аэронет») Виталий Муниров. При этом он считает, что сейчас в принципе не стоит организовывать массовые полеты БПЛА над городами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Увидев летящий над городом дрон, люди не знают, имеет ли аппарат разрешение на полеты, куда и с какой целью он летит. Перелеты над городами сейчас могли бы выполнять беспилотники только для строительства и картографии, маленькие, до 2 кг , — считает Виталий Муниров.

Никита Данилов из «Флай Дрона» отмечает, что реализация инициативы Минтранса может растянутся на неопределенное время, ведь отмены запретов на запуски дронов в регионах , очевидно, увязаны с текущей ситуацией.

— Кроме этого, процесс определения зон, пригодных для полетов, должен будет проходить в коммуникации с городскими властями. А в администрациях большинства городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких, зачастую просто нет специалистов , способных профессионально оценить возможность установки той или иной беспилотной зоны. Поэтому инициативы от органов местного самоуправления, скорее всего, будет немного, — заключил он.

Автор проекта «DroneLaw — Право и дроны» Дмитрий Огородов подчеркнул, что муниципалитеты вряд ли проявят инициативу в этой части, так как там сейчас некому заниматься «воздухом»: согласно базовому для муниципалов федеральному закону, у них просто нет полномочий, связанных с регулированием воздушного пространства . Наделение их новыми полномочиями должно сопровождаться предоставлением соответствующего финансирования, отметил эксперт. Разработчики документа также не разъяснили, как увязать выдачу разрешений на полеты с задачами повседневного муниципального управления , добавил эксперт.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Первую зону полетов над городом для испытания аэротакси несколько лет назад планировалось организовать над «Сколково». Но против эксперимента тогда выступили Минтранс и Федеральная служба охраны, писал РБК в октябре 2022 года. К сожалению, подведомственная Минтрансу Росавиация всегда выступала против ЭПР в городах, хотя именно городская аэромобильность — абсолютное будущее для применения беспилотников , отмечает Никита Данилов.