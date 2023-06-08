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Беспилотный проект: Минтранс определил правила запуска дронов над городами

Какие проблемы могут возникнуть с реализацией этих планов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минтранс определил правила запуска дронов над городами — они могут заработать с 2024 года, если позволят условия. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства. Запуски БПЛА предлагается разрешить над населенными пунктами, но только на высотах менее 150 м и в специальных зонах — их должно установить министерство. При этом для организации полетов беспилотников массой до 30 кг и в пределах прямой видимости подавать план передвижения более не потребуется. Пока в регионах запрещают запуск дронов из соображений безопасности.

Ключ на старт

Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников. «Известия» ознакомились с документом, который в конце мая был направлен в профильные федеральные органы власти для согласования.

Разработка новых норм велась по поручению заместителя председателя правительства, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, говорится в письме Минтранса.

дрон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Министерство предлагает разрешить запуски беспилотных воздушных судов (БВС) над населенными пунктами, но только на высотах до 150 м от земной или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов дронов. Эти области должен будет устанавливать сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, следует из проекта документа.

При этом для организации таких полетов, если они осуществляются на дронах массой до 30 кг и в пределах прямой видимости, подавать план их перемещения больше не потребуется. Сейчас же при нахождении в границах муниципальных образований требуются и подача плана полета, и согласование органов местного самоуправления, получить которое очень затруднительно, напомнил руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов.

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Если полет нужно провести вне установленной зоны для беспилотников или на высотах свыше 150 м, то дрон должен быть обеспечен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации (Госкорпорация по ОрВД). Если технические возможности БПЛА не позволяют установить такую связь, безопасность полетов других воздушных судов обеспечивается установлением запрещения или ограничения использования воздушного пространства, говорится в документе.

бесполетная зона табличка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также новыми правилами вводится возможность подачи плана полетов на БВС через интернет или с помощью телефонной сети и упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве, следует из пояснительной записки к проекту. Ввести их планируется с марта 2024 года, говорится в нем.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. В Минцифры «Известиям» подтвердили получение проекта и отметили, что замечаний к документу со стороны ведомства на данном этапе нет. Редакция также направила запрос в пресс-службу МВД.

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Полеты дронов, согласно действующему федеральному законодательству, возможны без специального разрешения только в зонах, где воздушное пространство не контролируется аэропортами и не является частью ведения какого-либо из филиалов центра Госкорпорации по ОрВД, то есть среди поля или леса, напомнил «Известиям» гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Справка «Известий»

С осени прошлого года российские регионы начали вводить местные запреты на полеты беспилотников. По данным на 7 июня, они действуют уже в 58 субъектах РФ. Ограничения вводились с октября 2022 года, после выхода указа президента РФ о введении уровней готовности в регионах в зависимости от их близости к границе с Украиной. Всего указом предусмотрено установление четырех уровней реагирования — от максимального, военного положения (для новых регионов) до уровня базовой готовности.

дрон очки
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Развитие отрасли и запреты

Пока разработанный Минтрансом документ рамочный, ведомству только предстоит определиться, какие именно критерии будут приниматься во внимание при установлении зон полетов беспилотников в городах, отмечает основатель и гендиректор компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

Услуги, которые оказываются посредством беспилотников, всегда привязаны или к определенному месту, если речь идет о фото- или видеофиксации, или к конкретному объекту, на котором проводится мониторинг, или к логистическому центру, когда речь идет о транспортировке грузов. Если зона для полетов в том или ином городе будет отведена где-то на отшибе, то ей мало кто будет пользоваться, не будет коммерческого спроса. Важно идти от потребителя, — отмечает эксперт.Графика

Еще один вопрос, как технически организовать связь между операторами БПЛА и ОрВД и дать возможность последним «видеть» полеты дронов в городах, продолжает Никита Данилов. Технологические наработки есть, но, есть ли готовность у инициаторов проекта в Минтрансе имплементировать эти ноу-хау в свои системы, неизвестно, продолжил эксперт.

Действующие в России экспериментальные правовые режимы по запуску беспилотников (ЭПР) специально вводили в стороне от городов, чтобы в случае внештатной ситуации (падения дрона) не было негативных последствий для населения и инфраструктуры, напомнил гендиректор «Курсира» (компания — участник рынка НТИ «Аэронет») Виталий Муниров. При этом он считает, что сейчас в принципе не стоит организовывать массовые полеты БПЛА над городами.

дрон люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Увидев летящий над городом дрон, люди не знают, имеет ли аппарат разрешение на полеты, куда и с какой целью он летит. Перелеты над городами сейчас могли бы выполнять беспилотники только для строительства и картографии, маленькие, до 2 кг, — считает Виталий Муниров.

Никита Данилов из «Флай Дрона» отмечает, что реализация инициативы Минтранса может растянутся на неопределенное время, ведь отмены запретов на запуски дронов в регионах, очевидно, увязаны с текущей ситуацией.

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— Кроме этого, процесс определения зон, пригодных для полетов, должен будет проходить в коммуникации с городскими властями. А в администрациях большинства городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких, зачастую просто нет специалистов, способных профессионально оценить возможность установки той или иной беспилотной зоны. Поэтому инициативы от органов местного самоуправления, скорее всего, будет немного, — заключил он.

Автор проекта «DroneLaw — Право и дроны» Дмитрий Огородов подчеркнул, что муниципалитеты вряд ли проявят инициативу в этой части, так как там сейчас некому заниматься «воздухом»: согласно базовому для муниципалов федеральному закону, у них просто нет полномочий, связанных с регулированием воздушного пространства. Наделение их новыми полномочиями должно сопровождаться предоставлением соответствующего финансирования, отметил эксперт. Разработчики документа также не разъяснили, как увязать выдачу разрешений на полеты с задачами повседневного муниципального управления, добавил эксперт.

дрон
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Первую зону полетов над городом для испытания аэротакси несколько лет назад планировалось организовать над «Сколково». Но против эксперимента тогда выступили Минтранс и Федеральная служба охраны, писал РБК в октябре 2022 года. К сожалению, подведомственная Минтрансу Росавиация всегда выступала против ЭПР в городах, хотя именно городская аэромобильность — абсолютное будущее для применения беспилотников, отмечает Никита Данилов.

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Сейчас в процессе согласования находится ЭПР для беспилотников над Санкт-Петербургом, в котором будет участвовать «Флай Дрон»; «городские» ЭПР также планируются в Иннополисе (Татарстан) и Москве, сообщил он. Московский эксперимент, скорее всего, перенесут из «Сколково» в Зеленоград, отметил Николай Ряшин.

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