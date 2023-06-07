Британские ученые развеяли миф о снижении аппетита при интервальном голодании

Ученые из Бристольского университета развеяли миф о том, что прерывистое голодание снижает аппетит. Об этом 7 июня сообщила «Газета.RU», ссылаясь на данные исследования, опубликованные в журнале Nutrients.

Ученые провели мета-анализ 17 исследований, которые помогли выяснить влияние интервального голодания на аппетит участников. Также они включили в анализ данные о весе, употребляемых калорий, режиме питания и физической активности всех добровольцев. В выборку вошли 1111 человек, которые придерживались в момент эксперимента либо интервального голодания, либо ограничения калорийности.

Так, по результатам исследования, стало понятно, что интервальное голодание не снижает аппетит сильнее, чем ограничение калорийности рациона, как считалось ранее.

Интервальное голодание — популярная диета, в которой чередуются периоды питания и голода. Считалось, что такой способ питания приводил к ослаблению аппетита, за счет чего наблюдалось снижение веса.

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