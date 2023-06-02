Нутрициолог назвала правила быстрого похудения

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова 2 июня рассказала «Известиям», каких правил стоит придерживаться, чтобы быстро похудеть и быть в хорошей форме летом.

В первую очередь эксперт посоветовала внедрить в свой распорядок занятия спортом.

«Необязательно ходить на часовые тренировки в зал — попробуйте делать зарядку с утра или же ходить на прогулки вечером. Физическая активность не только поможет вам в похудении, но также добавит в жизнь полезную привычку, которая будет положительно влиять на настроение», — рассказала Свиридова.

Она отметила, что, даже если человек регулярно занимается спортом, для похудения очень важно следить за питанием.

«Составьте себе специальный рацион питания, которого будете придерживаться на протяжении определенного времени. Также очень важно не пропускать приемы пищи. Попробуйте часто питаться маленькими порциями в течение дня», — посоветовала нутрициолог.

В частности, она рекомендовала добавить в рацион разные салаты, которые не только наполняют организм полезными веществами, но и способствуют похудению.

Помимо этого, важно следить за количеством выпитой воды. По словам Свиридовой, оптимальным объемом будет 1–2 л в день.

«Не забывайте выпивать стакан воды после пробуждения. Это поможет вашему организму настроиться на новый день. Если вы большой любитель газировки, попробуйте заменить напитки на воду с лимоном. Поверьте, вкус может приятно вас удивить», — добавила эксперт.

Также она обратила внимание на роль сна в похудении и посоветовала увеличить его продолжительность.

«Сон помогает нашему организму не только справляться с накопившейся усталостью, но и запускает в организме процессы, которые способствуют похудению. Так вы не только будете чувствовать себя лучше на протяжении всего следующего дня, но и избавитесь от калорий», — подытожила Свиридова.

23 мая врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он предостерег от диет под мононазваниями (например, гречневая, шоколадная и т.д.), водных и низкокалорийных диет.