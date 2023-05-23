Токсиколог назвал самые опасные для здоровья диеты

Многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Об этом 22 мая рассказал врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов в беседе с «Газетой.Ru».

Препараты для избавления от лишнего веса помогают быстро похудеть, но они могут угрожать летальным исходом, сказал эксперт.

«Далее по вредности идет биохакинг — «взлом» организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек», — продолжил врач.

При такой диете, где нужно пить только минеральную воду и другие жидкости, вес также будет уменьшаться, но одновременно с этим сильно пострадает «обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее».

Кутушов предостерег и от диет под мононазваниями, например, гречневая, шоколадная и другие. По его словам, полноценного похудения и пользы для организма от него не получится, цифры на весах будут уменьшаться, но «при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего».

Также врач-токсиколог напомнил о вреде лимонной и водной диет, которые негативно отражаются не только на внутреннем состоянии человека, но и на внешнем.

«Низкокалорийные диеты так же опасны, как и водные», — заключает специалист.

Ранее в этот же день врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов рассказал, что такое интервальное голодание, чем оно вредно для организма, а также почему это может стать причиной бессонницы.

В середине декабря 2022 года эксперт по диетическому питанию Артем Верис предупредил об опасности «быстрых» и низкоуглеводных диет. По его словам, резкое снижение суточной калорийности приведет не только к физическим, но и психологическим нарушениям в состоянии человека. Эксперт подчеркнул, что урезание калорий спровоцирует выработку гормона стресса — кортизола. Он начнет разрушать мышцы для выработки энергии, что приведет к сокращению расходов калорий и более сложному похудению.