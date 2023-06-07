Немецкий политолог Хаммер назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

Разрушение Каховской ГЭС — это военное преступление. Об этом в среду, 7 июня, заявил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Айк Хаммер.

«Уничтожение гражданского объекта такого масштаба, не имеющего никакого военного значения — это, на мой взгляд, военное преступление», — отметил Хаммер.

Он также опроверг обвинения России в подрыве дамбы, указав, что для Москвы это не принесет ничего, кроме утраты.

Постпред России при ООН Василий Небензя 6 июня заявил, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС. Он сообщил, что РФ поднимет вопрос о проведении расследования на заседании Совета Безопасности ООН.

В этот же день Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, и опроверг заявления о причастности России к этой ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу.

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.