Реклама
Прямой эфир
Политика
ЦИК утвердила проведение ДЭГ в сентябре для 24 регионов
Общество
На спасателей в Новой Каховке сбросили взрывное устройство
Происшествия
Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Происшествия
ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Общество
Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли
Сюжет:

Соседка рассказала о погибшей от сидра матери четырех детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соседка жительницы Новокуйбышевска Самарской области, которая насмерть отравилась напитком «Мистер Сидр», рассказала «Известиям» о ее семье.

«На днях случилась трагедия, погибшая жила прямо под нами. Семья у нее благополучная, четырех детишек воспитывала, их устраивали в спортивные клубы. (...) Женщина была общительная, все ее знали, никогда с ее семьей проблем не было», — рассказала соседка Валентина Яковлевна 7 июня.

Муж погибшей был инвалидом первой группы, он скончался несколько лет назад.

По словам соседки, погибшая работала в управляющей компании и не пила, но недавно решила отдохнуть вместе с коллегой и купили отравленный напиток в местном магазине.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах, число пострадавших растет. По последним данным, семь человек погибли в Самарской области.

В Ульяновской области погибло 20 человек, еще 42 были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Также два человека скончались и трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Нижегородской области. Известно о случаях отравления в Удмуртии, Чувашии и Пензе.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр».

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

5 июня был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину. Суд арестовал предпринимателя на два месяца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023