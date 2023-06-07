Соседка рассказала о погибшей от сидра матери четырех детей

Соседка жительницы Новокуйбышевска Самарской области, которая насмерть отравилась напитком «Мистер Сидр», рассказала «Известиям» о ее семье.

«На днях случилась трагедия, погибшая жила прямо под нами. Семья у нее благополучная, четырех детишек воспитывала, их устраивали в спортивные клубы. (...) Женщина была общительная, все ее знали, никогда с ее семьей проблем не было», — рассказала соседка Валентина Яковлевна 7 июня.

Муж погибшей был инвалидом первой группы, он скончался несколько лет назад.

По словам соседки, погибшая работала в управляющей компании и не пила, но недавно решила отдохнуть вместе с коллегой и купили отравленный напиток в местном магазине.

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах, число пострадавших растет. По последним данным, семь человек погибли в Самарской области.

В Ульяновской области погибло 20 человек, еще 42 были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Также два человека скончались и трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Нижегородской области. Известно о случаях отравления в Удмуртии, Чувашии и Пензе.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр».

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

5 июня был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину. Суд арестовал предпринимателя на два месяца.