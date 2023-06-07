Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Общество
Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли
Мир
Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
Мир
США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы
Общество
Красноярских чиновников заподозрили в организации фиктивных состязаний
Мир
В конгрессе США упрекнули Вашингтон в «тупости» из-за поддержки Украины
Происшествия
В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия
Сюжет:

Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62

0
Фото: СУ СК России по Ульяновской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество случаев отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области выросло до 62. Об этом сообщили в минздраве региона 7 июня.

«В 20 случаях отравление привело к летальному исходу. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Врио министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила, что в регионе развернуто 88 коек для оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе 18 реанимационных.

В ведомстве призвали жителей воздержаться от употребления алкогольсодержащих напитков, а о фактах продажи напитка «Мистер Сидр» сообщать в экстренные службы.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах, число пострадавших растет. По последним данным, семь человек погибли в Самарской области, в Нижегородской области два человека скончались и трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно о случаях отравления в Удмуртии и Пензе.

В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023