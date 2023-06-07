Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62

Количество случаев отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области выросло до 62. Об этом сообщили в минздраве региона 7 июня.

«В 20 случаях отравление привело к летальному исходу. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Врио министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила, что в регионе развернуто 88 коек для оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе 18 реанимационных.

В ведомстве призвали жителей воздержаться от употребления алкогольсодержащих напитков, а о фактах продажи напитка «Мистер Сидр» сообщать в экстренные службы.

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах, число пострадавших растет. По последним данным, семь человек погибли в Самарской области, в Нижегородской области два человека скончались и трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно о случаях отравления в Удмуртии и Пензе.

В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр».