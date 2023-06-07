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Мэр Новой Каховки объяснил бессилием атаку Украины на Каховскую ГЭС

Леонтьев: то, что сотворила украинская власть, — это от бессилия и провала их планов
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Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в среду, 7 июня, рассказал корреспонденту «Известий» о ситуации в регионе, которая сложилась после прорыва Каховской ГЭС.

По его словам, Украина совершила атаку из-за провала планов по контрнаступлению.

Четыре населенных пункта Херсонской области — Корсунка, Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери — остаются практически полностью затопленными.

Глава региона уточнил, что 17 человек из 900 спасенных были сняты с крыш затопленных домов. Ранее сообщалось, что семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

В регионе продолжаются эвакуационные мероприятия.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В течение 6 июня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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