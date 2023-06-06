В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани

В городе Голая Пристань в Херсонской области ситуация резко ухудшилась, уровень воды быстро растет. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

В распоряжении «Известий» появилось видео затопленного дома культуры в Голой Пристани.

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — написал Алексеенко.

Несмотря на то что в этом городе времени на эвакуацию местных жителей было больше, многих приходится уговаривать собрать ценные вещи и документы, поскольку люди до сих пор не верят, что вода может подняться до крыш их домов и выше.

«Убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов. Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет. Причем бьют не прицельно — просто накрывают залпами «Градов» жилые кварталы», — сообщил председатель правительства региона.

Спасательная операция продолжается, спасатели выводят людей в последний момент, «где-то уже и снимают с крыш».

«Эвакуированных автобусами доставляют в безопасные ПВР (пункты временного размещения. — Ред.) и окружают заботой», — добавил Алексеенко.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

Леонтьев также сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.