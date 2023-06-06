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МИД Азербайджана заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку и Ереван находятся на пороге мира
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Фото: соцсети
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Ереван находятся «на пороге мира». Об этом он сказал во вторник, 6 июня, в ходе выступления на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам министра, проведенные за последние несколько недель переговоры в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе «позволили лучше понять позиции сторон».

«С окончанием почти 30-летнего вооруженного конфликта и с принятыми впервые после восстановления двумя странами своей независимости обязательствами уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга [Азербайджан и Армения] находятся на пороге мира», — цитирует Байрамова пресс-служба МИДа.

Министр добавил, что Азербайджан ведет активную работу с Арменией для обеспечения устойчивого мира и ждет от Еревана взаимного проявления политической воли для устранения разногласий. Байрамов, в частности, указал, что основными препятствиями в переговорах являются продолжение незаконного военного присутствие Армении на суверенных территориях Азербайджана, вмешательство во внутренние дела республики, а также препятствование диалогу между Баку и армянским населением Карабахского региона.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он отметил, что переговоры проходят очень интенсивно и, если будет решительная поддержка со стороны международного сообщества, то есть шанс получить мирный договор уже к этому времени.

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Ранее, 25 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда российский лидер заявил, что препятствия для урегулирования отношений между странами являются «чисто техническими вопросами» и, несмотря на некоторые сложности, ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию.

Спустя несколько дней президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что после того, как Ереван признал территориальную целостность Азербайджана, препятствий для заключения мирного соглашения не осталось.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Новый виток эскалации произошел осенью 2022 года. С тех пор Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в нарушениях на границе.

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