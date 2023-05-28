Алиев заявил об отсутствии препятствий для подписания мирного договора с Арменией

В ближайшем будущем Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор, но только в том случае, если Ереван вновь не изменит смою позицию. Такое заявление сделал азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района 28 мая.

Алиев отметил, что после того, как Ереван признал территориальную целостность Азербайджана, препятствий для заключения мирного соглашения не осталось.

«Если будет подписан, очень хорошо. Если не будет подписан — в любом случае Азербайджанское государство не столкнется из-за этого с какой-либо проблемой, потому что именно мы — сильная сторона», — цитирует президента страны издание «АЗЕРТАДЖ».

Вместе с тем он подчеркнул, что даже без подписания мирного договора Азербайджан будет в безопасности.

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.