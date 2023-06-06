Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти

Число погибших в результате отравления контрафактным сидром в Самарской области достигло девяти, сообщил 6 июня минздрав региона.

«Последняя информация такая», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

На сегодняшний день 15 жителей с отравлением проходят лечение в больницах региона, говорится в Telegram-канале регионального минздрава. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести», — сказано в публикации.

5 июня стало известно о том, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления сидром «Мистер Сидр».

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Всего в регионе выявили 51 случай отравления.

В Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, власти Удмуртии сообщили об отравлении двух человек в регионе, молодой мужчина и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Предпринимателя Анара Гусейнова, который подозревается в производстве суррогатного сидра, арестовали 6 июня на два месяца.