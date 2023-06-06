Пострадавшая от сидра жительница Ульяновска рассказала о симптомах отравления

Жительница Ульяновска Анастасия Суслова, пострадавшая от суррогатного сидра, 6 июня в беседе с «Известиями» описала симптомы отравления.

Суслова рассказала, что купила напиток в магазине разливного пива рядом с ее домом 2 июня, выпила около 0,5 л позднее, 4 июня.

По словам женщины, она почувствовала себя плохо спустя пару часов после употребления сидра. Остаток напитка пострадавшая вылила.

«Начал болеть желудок, потом начало клонить в сон. Ехали из деревни домой, в машине меня укачивало, тошнило, я засыпала-просыпалась. Болел желудок очень сильно, горел», — сказала Суслова.

Жительница Ульяновска добавила, что на следующий день утром ей стало легче, но затем симптомы вернулись, и она обратилась за медицинской помощью в больницу. Сейчас женщина находится с другими отравившимися в отделении токсикологии скорой медицинской помощи Ульяновска. Как утверждает Суслова, у остальных наблюдаются похожие симптомы.

Также женщина отметила, что не почувствовала подозрительного запаха или вкуса напитка, когда пила его. В ее семье кроме нее никто его не употреблял. О массовом отравлении смертельно опасным сидром женщина узнала из новостей уже после того, как отравилась сама.

5 июня в нескольких российских регионах стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр». В тот же день Гусейнова задержали.

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Всего в регионе выявили 51 случай отравления. Еще семь человек погибли в Самарской области, пострадали 14.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, молодой мужчина и женщина находятся в больнице в критическом состоянии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат СК.

Предпринимателя Анара Гусейнова, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, арестовали 6 июня сроком на два месяца.